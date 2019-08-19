تعرف على لاعبة كرة السلة المصرية الحاصلة على أفضل هداف فى إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل رغم فشل منتخب سيدات السلة فى التأهل لتصفيات اوليمبياد طوكيو 2020 إلا أن ثريا محمد لاعبة المنتخب حصدت لقب أفضل هدافو بطولة الأفروباسكت التى أقيمت بالسنغال . ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن ثريا محمد أفضل هدافة فى البطولة الإفريقية . لاعبة فى النادى الأهلى حيث كانت ضمن صفوف سلة الصيد وانتقلت إلى الاهلى العام الماضى بعقد يستمر موسمين تدرس ثريا محمد علم الإدارة بجامعة أكتوبر العلوم الحديثة والآداب كانت تشارك فى البطولات بدون حجاب إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى بالسماح للإعلان بارتداؤه ظهرت به فى المحافل والبطولات الرسمية توجت بالكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب ونادى الصيد وقت كانت بين صفوفه وحصلت على أفضل رامية عربية فى المنافسات عام 2017 توجت بأفضل هدافة فى بطولة الافروباسكت بعد تحقيق 85 نقطة أصيبت فى مباراة كوت ديفوار لكنها تمسكت بمواصلة المباراة رغم التحذيرات الطبية لم تتمالك نفسها وتساقطت دموعها عندما خسر الفر اعنة من أنجولا بنصف نهائي البطولة

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