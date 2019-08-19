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شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد شباب .. عن حل أزمة مكافآت لقب كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منتخب مصر لكرة اليد شباب، تبلغ إجمالى مكافأة وزارة الشباب والرياضة للاعبى منتخب ناشئين كرة اليد مليون و800 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس العالم بمقدونيا وفقا للائحة، بواقع 112 ألفا و500 جنيه لكل لاعب، وحصل منتخب ناشئين كرة اليد على اللقب لأول مرة فى التاريخ بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى النهائى.
منتخب مصر لكرة اليد شباب، شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
منتخب مصر لكرة اليد شباب، وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.
منتخب مصر لكرة اليد شباب، أهدى عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الناشئين فى المونديال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لقب كأس العالم التى حصدته مصر لأول مرة فى التاريخ.
منتخب مصر لكرة اليد شباب ، و أشاد عبد الوهاب بإنجاز اللاعبين و الجهاز الفنى قائلا فى تصريح لـ "الخليج 365 " ، وعدنا و أنجزنا خارج الأرض ، و حصل منتخب ناشئين كرة اليد على اللقب لأول مرة فى التاريخ بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى النهائى .
منتخب مصر لكرة اليد شباب ، احتفت الصحف العالمية بتتويج منتخب مصر ببطولة كأس العالم لناشئين اليد، التى أقيمت فى مقدونيا، وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية، "فراعنة اليد أبطال العالم"، وقالت "حقق لاعبو مصر لكرة اليد إنجازاً تاريخياً بعدما توجوا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين دون 19 عاما التى تحتضنها مقدونيا بالفوز فى النهائى على ألمانيا بنتيجة 32-28".
وتحدثت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا، أن منتخب مصر أصبح أول فريق غير أوروبى يقف على منصات التتويج منذ بداية البطولة فى 2005 بقطر.
منتخب مصر لكرة اليد شباب ، أعلن حسن وليد قداح هداف منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 فى كأس العالم بمقدونيا التى حصلت مصر على لقبه خارج الأرض عن رغبته فى الإنتقال للزمالك وقدم حسن وليد خطاب لناديه الشمس تضمن توجيه الشكر على الوقت الذى قضاه فى صفوفه خلال الفترة الماضية .
منتخب مصر لكرة اليد شباب ، حصل حسن وليد على لقب هداف البطولة برصيد 51 هدف من أصل 81 تصويبة فى ختام البطولة بعد الفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28 وقام حسن وليد بتسجيل مقطع فيديو يتضمن إعلان رغبته فى الانتقال لنادي الزمالك، حيث قال فى الفيديو التالي:-
"أنا اللاعب حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر وعايز أبلغ الاستاذ أسامة أبو زيد رئيس النادي "الشمس" وأستاذ هشام نصر رئيس الاتحاد المصري "لكرة اليد" أن رغبتى الوحيدة أنى ألعب فى الزمالك وأتشرف باللعب للزمالك مش فى أى نادي تاني".
منتخب مصر لكرة اليد شباب ، أعرب رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى عن سعادته البالغة بالانجاز الرائع الذى حققه لاعبو منتخب ناشئى كرة اليد بالحصول على لقب بطولة العالم للمرة الاولى وبعد التفوق على كبار اللعبة فى اوربا .
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