منتخب مصر لكرة اليد شباب .. عن حل أزمة مكافآت لقب كأس العالم...



جدة - عمرو شويل منتخب مصر لكرة اليد شباب، تبلغ إجمالى مكافأة وزارة الشباب والرياضة للاعبى منتخب ناشئين كرة اليد مليون و800 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس العالم بمقدونيا وفقا للائحة، بواقع 112 ألفا و500 جنيه لكل لاعب، وحصل منتخب ناشئين كرة اليد على اللقب لأول مرة فى التاريخ بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى النهائى.

منتخب مصر لكرة اليد شباب، شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

منتخب مصر لكرة اليد شباب، وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.

منتخب مصر لكرة اليد شباب، أهدى عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الناشئين فى المونديال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لقب كأس العالم التى حصدته مصر لأول مرة فى التاريخ.