شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يكشف تفاصيل عقد ميتشو مع الزمالك غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

ميتشو مديرا فنيا للزمالك



ويكشف مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، بعد توليه المسئولية خلال الموسم الجديد.

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وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، شهدت توقيع المدرب الصربي على عقود تدريب القلعة البيضاء، خلال الموسم الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات مع المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بطل جنوب أفريقيا.

ويقود الصربي ميتشو، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.