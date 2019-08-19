شكرا لقرائتكم الأهلي يحصد 12 مليون جنيه من تسويق نصف دسته لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب قرار إتحاد الكرة باقتصار عدد اللاعبين فى قوائم الفرق لـ30 لاعب لكل فريق وإلغاء قوائم الانتظار، في اضطرار النادي الأهلي للاستغناء سواء بالبيع أو الإعارة لعدد من اللاعبين بشكل إجباري، خاصة بعد قيد 26 لاعباً ليصبح هناك أكثر من 15 لاعب لم يتم قيدهم وبالتالي سيصبحون لاعبين خارج النادي حال انتهاء شهر أغسطس الجاري دون قيدهم.

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واستقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي قبل اقالة مارتن لاسارتي المدير الفني، على قيد الرباعي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد حمدي فى قائمة الفريق المحلية لاستكمالها بعد قيد 26 لاعباً مطلع الشهر الجارين وقام الأهلى بقيد 26 لاعباً محلياً وإفريقيا وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

وأكد مسئولو النادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، حصد قرابة الـ12 مليون جنيه من تسويق نصف دسته لاعبين، حيث تم بيع عمرو بركات للجونة مقابل 2 مليون جنيه، وإسلام محارب لنفس النادي بـ4 ملايين جنيه، وإعارة ناصر ماهر لسموحة مقابل 2 مليون جنيه، فيما تم إعارة الثلاثي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة لمدة موسم مقابل 4 ملايين ونصف، بواقع مليون ونصف نظيرة اعارة كلاً منهم.