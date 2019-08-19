شكرا لقرائتكم ميتشو يصل لمقر القلعة البيضاء لاستلام قيادة فريق الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ" ميتشو " المدير الفنى الجديد للزمالك إلى مقر النادى الأبيض، تمهيداً لاستلام مهمة قيادة أبناء ميت عقبة خلال المرحلة الجارية بعد توقيعه على عقد قيادة الفريق.
ومن المقرر أن يحضر ميتشو المباراة الودية التى سيخوضها الفريق مساء اليوم مع إحدى فرق الشركات، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.
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