شكرا لقرائتكم ميتشو يشاهد لاعبي الزمالك لأول مرة أمام جينيس الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة طارق يحيي المدير الفني المؤقت، على طرف المباراة الودية المقرر إقامتها الليلة، بمقر القلعة البيضاء، حيث تقرر إقامة اللقاء أمام نادي جينيس الرياضي.

وحدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، السابعة والنصف مساء اليوم، موعدا لمباراة جينيس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل بإياب دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الأبيض فوزا عريضا على بطل الصومال بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب.

ويتواجد الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لحضور ودية جينيس ومشاهدة لاعبي القلعة البيضاء، على الطبيعة لأول مرة، قبل قيادته الفريق فى أولى المباريات الرسمية يوم الجمعة أمام ديكاداها الصومالى.