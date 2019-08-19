اخبار الاهلي اليوم الاثنين.. الخطيب يرفض التعاقد مع السويسرى جروس...

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جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات مكثفة خلال الأيام الجارية، لاختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، والذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

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وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات متواصلة للمفاضلة بين السير الذاتية التي تلقاها النادي فى الساعات الأخيرة، والتي تنتمي للعديد من المدرس الأوربية العريقة، وتضع إدارةالأهلى العديد من الشروط التي يجب توافرها فى المدرب الجديد، وهي أن يكون صاحب نجاحات، وحقق بطولات مع الأندية التي قام بتدريبها، بالإضافة لامتلاكه شخصية قوية قادرة على أحكام السيطرة على كتيبة النجوم المتواجدين داخل قائمة الفريق.

ويقود محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تدريبات فريقه مساء اليوم الاثنين، والمقرر اقامتها على ملعب التتش بالجزيرة، والتي تأتي ضمن مباريات إياب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال افريقيا.

وقامت إدارة الأهلى بإقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق على خلفية توديع بطولة الكأس من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، لتكلف الإدارة محمد يوسف بتولى المسئولية الفنية للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.