شكرا لقرائتكم اتحاد السلاح يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال الحسينى كل التهانى لاتحاد اليد ولهذا الفريق الذى شرف الرياضة المصرية امام العالم كله واثبت ان ابناء مصر قادرون على تحقيق افضل الانجازات اذا ما كان هناك تخطيط مدروس وواع وتنفيذ دقيق واجمل ما فى الانجاز انه تحقق بسواعد مصرية خالصة .
اشار قائلا ان الرياضة المصرية تسير على الطريق الصحيح الان وتتقدم بجدارة لاحتلال المكانة التى تستحقها فعليا فى ظل قيادة سياسية وضعت الشباب على رأس اهتماماتها واولوياتها ووزير شباب ورياضة لا ينام يواصل العمل ليلا ونهارا الدكتور اشرف صبحى من اجل ان يرفع شأن الرياضة المصرية ويقدم دعم لا محدود لكل اللعبات دون استثناء حتى يرفرف علم مصر خفاقا على منصات التتويج .
اضاف قائلا ان مصر تملك حاليا قوام ابطال عالم فى اكثر من لعبة لديهم طموح وامال بلا حدود للوصول الى ابعد مدى ممكن معظمهم من الشباب الصاعد الواعد الجدير بالتقدير والاحترام .
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلاح يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.