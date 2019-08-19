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اتحاد السلاح يهنئ منتخب ناشئى كرة اليد...

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جدة - عمرو شويل أعرب رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى عن سعادته البالغة بالانجاز الرائع الذى حققه لاعبو منتخب ناشئى كرة اليد بالحصول على لقب بطولة العالم للمرة الاولى وبعد التفوق على كبار اللعبة فى اوربا .

 

قال الحسينى كل التهانى لاتحاد اليد ولهذا الفريق الذى شرف المصرية امام العالم كله واثبت ان ابناء مصر قادرون على تحقيق افضل الانجازات اذا ما كان هناك تخطيط مدروس وواع وتنفيذ دقيق واجمل ما فى الانجاز انه تحقق بسواعد مصرية خالصة .

 

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اشار قائلا ان الرياضة المصرية تسير على الطريق الصحيح الان وتتقدم بجدارة لاحتلال المكانة التى تستحقها فعليا فى ظل قيادة سياسية وضعت الشباب على رأس اهتماماتها واولوياتها ووزير شباب ورياضة لا ينام يواصل العمل ليلا ونهارا الدكتور اشرف صبحى من اجل ان يرفع شأن الرياضة المصرية ويقدم دعم لا محدود لكل اللعبات دون استثناء حتى يرفرف علم مصر خفاقا على منصات التتويج  .

 

اضاف قائلا ان مصر تملك حاليا قوام ابطال عالم فى اكثر من لعبة لديهم طموح وامال بلا حدود للوصول الى ابعد مدى ممكن معظمهم من الشباب الصاعد الواعد الجدير بالتقدير والاحترام .

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