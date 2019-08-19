شكرا لقرائتكم أغنية اشتهرت قبل 51 عاماً.. وارتبطت بكرة القدم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرتبط متابعو كرة القدم السعودية بالأغنية الشهيرة التي تسبق انطلاقة المباريات وتلي نهايتها في الثمانينات والتسعينات الميلادية، قبل أن تتحول الأغنية البريطانية التي اشتهرت في الستينات إلى الأغنية الرسمية لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت أغنية hey my little lady شارة بداية البث التلفزيوني للمباريات عبر القناتين السعودية الأولى والثانية، وكذلك شارة النهاية، وارتبطت بأذهان الكثير من المتابعين السعوديين بالنجوم التاريخيين الذين مروا على كرة القدم المحلية وكذلك المباريات الشهيرة في مختلف البطولات المحلية.

وتكونت فرقة "تريميلوز" البريطانية في عام 1958، التي تعني تغيير مستوى الصوت عبر الاهتزاز، واستمرت نشطة حتى 2006 رغم رحيل عدد من أعضائها ودخول آخرين جدد. وعلى مدار أكثر من 50 عاماً من الغناء، وصلت أغاني الفرقة إلى قائمة أكثر 20 أغنية في الولايات المتحدة الأميركية مرتين، و14 مرة في بريطانيا.

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وفي عام 1968، أي بعد تأسيس الفرقة بعشرة أعوام، أدى "ذي تريمولوز" أغنية "ماي ليتل ليدي" وحصلت حينها على الرمركز الثامن على مستوى بريطانيا في العام نفسه، هي وأغنية أخرى من الفرقة نفسها.

وبدأ التلفزيون السعودي باستخدام الأغنية البريطانية في العام 1980 بعدما كان يستخدم أغنية أخرى قبل وبعد المباريات للمغني الأميركي هاميلتون بوهانون في الفترة التي شهدت بداية النقل التلفزيوني للمباريات عام 1975ولمدة 5 أعوام، بينما ثبتت أغنية "هاي ماي ليتل ليدي" منذ مطلع الثمانينات وحتى بداية الألفية الحالية، لكنها بقيت في أذهان المتابعين السعوديين حتى تم إعلانها أغنية بروتوكول مباريات دوري كأس محمد بن سلمان، على غرار بطولات شهيرة أبرزها دوري أبطال أوروبا التي ما زالت تحتفظ بموسيقاها المعروفة منذ العام 1992.