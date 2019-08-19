شكرا لقرائتكم 390 مليون درهم قيمة بث الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، الاثنين، حفل توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني بين الرابطة وقنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية، وذلك بمقر الرابطة في العاصمة أبوظبي.

وحضر مراسم التوقيع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي، وإسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقال الجنيبي في تصريحات نشرتها الرابطة بموقعها على الإنترنت، إن القنوات ليست مجرد أصحاب حقوق وإنما شريك رئيسي في عملية تطوير الرياضة ككل في دولة الإمارات وكرة القدم بشكل خاص، وأثنى على جهود القائمين على هذه القنوات وتطوير المحتوى والمواد التي تقدمها.

Advertisements

وأوضح الجنيبي أن اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، وتشمل دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري تحت 21 عاما وكأس سوبر الخليج العربي، تمتد لثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة، قال الجنيبي: عملنا على مواصلة تحسين خدمات البث التلفزيوني من خلال إضافة مزايا جديدة تفيد المشاهد والمحلل والمعلق والإعلامي، من حيث المعلومات والإحصائيات، قدمنا في السابق الرصد الحراري للاعبين وسيتواصل هذا الموسم أيضا، كذلك عملنا على تحديث الجرافيك التلفزيوني والشكل البصري بشكل عام ليناسب هويتنا الجديدة، ونتمنى أن نقدم للمشاهد محتوى مرئيا يناسب المكانة التي وصل لها دورينا بالتعاون مع شركائنا في القنوات الرياضية.

وأضاف: حرصنا أيضا على إدراج التعليق الإنجليزي في جميع المباريات وذلك بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن التعليق الإنجليزي سيكون متاحا على جميع القنوات.