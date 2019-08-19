مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز Man united vs Wolves| موعد المباراة...

نعرض لزوارنا الكرام مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مان يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق وولفرهامبتون لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام مباراة الليلة على أرضية ستاد مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون.

وسنقوم عبر موقعنا بنشر موعد مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة، وكذلك متابعة مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون لحظة بلحظة، فتابعونا.

مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل فريق مان يونايتد مباراة اليوم برغبة كبيرة في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي ومواصلة مشواره نحو الصدارة، حيث استطاع الشياطين الحمر تحقيق فوز غالي وعريض في الجولة الأولى من البريميرليج على حساب تشيلسي 4/0.

على الجانب الآخر يستعد وولفرهامبتون للقاء اليوم بكل جدية وتقديم عرض قوي والفوز في أول مباراة للفريق هذا الموسم، حيث لم يستطع فريق وولفرهامبتون الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام ليستر سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل ليحصد الفريق نقطة واحدة.

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موعد مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة اليوم بين الشياطين الحمر والثعالب على الهواء مباشرة على قناة beIN sport HD 2، وكذلك من خلال تطبيق beIN coonect.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة أحداث مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون اليوم لحظة بلحظة، فتابعونا.