غدًا .. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا وإنبي على ملعب بتروسبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، أمام فريق إنبي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات دوري الدرجة

الثانية.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين،

لا سيما وأن الفريق أبرم عدد من الصفقات المميزة هذا الموسم.

وكان الفريق فاز أمس على فريق النصر الليبي، بخمسة أهداف دون رد، سجلهم أحمد وجيه هدفين، وثلاثة أهداف عن طريق ثلاثة لاعبين هم محمد جمال وضياء محمد ومحمد شاهين.