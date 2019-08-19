مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للميني فوتبول 2020

انتهي منذ قليل اجتماع الاتحاد العربي للميني فوتبول برئاسة اللبناني أحمد دنش وحضور أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد التونسي بعد سحب لبنان ملف استضافة البطولة لصالح مصر صباح اليوم دعما منها للاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير. وقد حظي ملف مصر على اجماع كلا من تونس وليبيا والعراق والصومال ولبنان وباقي الاعضاء بعد المجهود الكبير الذي بذلة رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستراتيجيات مع السادة رؤساء الاتحادات العربية الذي اكدوا سعادتهم بفوز مصر بتنظيم البطولة العربية للمنتخبات 2020 نظر لاهمية مصر الكبيرة علي الصعيد العربي. للتطوير والاستراتيجيات مع السادة رؤساء الاتحادات العربية الذي اكدوا سعادتهم بفوز مصر بتنظيم البطولة العربية للمنتخبات 2020 نظر لاهمية مصر الكبيرة علي الصعيد العربي. الجدير بالذكر هو استقبال معالي وزير الشباب والرياضة اللبناني السيد محمد فنيش لوفد الاتحاد العربي برئاسة أحمد دنش والذي ضم نائب رئيس الاتحاد الدولي أشرف بن صالحة ورئيس الاتحاد المصري أحمد سمير وعضو الاتحاد العربي بلال يزبك ومن ناحيته أكد الوزير سعادتة بلقاء الوفد معربا عن دعمه للاتحاد العربي واللبناني متمنيا ان تكون البطولة العربية بمصر نظرا لما لمصر من دور رائد علي الصعيد العربي عامه كما التقي الوفد سعاده مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي الذي اثتي علي ما تقدم به الوزير مثمنا دور مصر الكبير عربيًا. يزبك ومن ناحيته أكد الوزير سعادتة بلقاء الوفد معربا عن دعمه للاتحاد العربي واللبناني متمنيا ان تكون البطولة العربية بمصر نظرا لما لمصر من دور رائد علي الصعيد العربي عامه كما التقي الوفد سعاده مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي الذي اثتي علي ما تقدم به الوزير مثمنا دور مصر الكبير عربيًا.

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