الوصل الإماراتي يصطدم بالهلال السوداني في البطولة العربية غدًا

يواجه فريق الوصل الإماراتى نظيره الهلال السودانى غد الثلاثاء فى ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" التى ينظمها الأتحاد العربى لكرة القدم فى دولة المغرب. التى ينظمها الأتحاد العربى لكرة القدم فى دولة المغرب. يلتقى الوصل والهلال على ملعب زعبيل بمدينة دبى المقرر لها فى تمام الساعة 6:15 بتوقيت مصر 7: 15 بتوقيت المقرر لها فى تمام الساعة 6:15 بتوقيت مصر 7: 15 بتوقيت السعودية و8:15 بتوقيت الأمارات. جدير بالذكر أن حامل لقب البطولة العربية للنسخة الماضية فريق النجم الساحلي بعد تغلبه على الهلال السعودي.

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