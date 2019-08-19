الزمالك يواجه جينيس وديًا مساء اليوم الإثنين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية مساء اليوم الإثنين أمام نادي جينيس الرياضي. من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. في تمام السابعة والنصف على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. يستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل بإياب دور الـ٦٤ من دوري أبطال أفريقيا. كان الزمالك قد حقق فوزًا عريضًا على النادي الصومالي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب.

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