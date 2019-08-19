فيفا يعلن الأهداف العشرة المرشحة لجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، الأهداف العشرة المرشحة لجائزة بوشكاش، والتي تٌمنح سنويًا لأفضل هدف.

وبث "فيفا" عبر موقعه الرسمي مقطع فيديو يتضمن الأهداف العشرة الأجمل، والتي كانت من نصيب اللاعبين، ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وماتيوس كونها لاعب لايبزيج الألماني وفرناندو كينتيرو لاعب

ريفر بليت الأرجنتيني، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا الإيطالي، وأندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، ودانيل زسوري لاعب ديبيريشني المجري.

بالإضافة إلى اللاعبات، أجارا نشوت منتخب الكاميرون للسيدات، وإيمي رودريجيز لاعبة نادي يوتا رويالز الأمريكي، وبيلي سيمبسون لاعبة نادي كليفتونفيل ليديز المنتمي لأيرلندا الشمالية.

ولم يتواجد اسم الفرعون المصري محمد صلاح في قائمة الأهداف العشرة المرشحة للجائزة.

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ويتيح "فيفا" الاستفتاء للجماهير لاختيار أفضل هدف حتى الأول من سبتمبر المقبل، ليتم اختيار أفضل ثلاثة أهداف وعرضهم على خبراء لاختيار الهدف الفائز بالجائزة، وذلك في حفل بمدينة تورينو الإيطالية في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح حصل على جائزة بوشكاش العام الماضي، عن هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

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