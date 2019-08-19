غدًا.. اتحاد جدة يواجه العهد اللبناني بكأس محمد السادس

يلتقى غدًا الثلاثاء فريق اتحاد جدة السعودى بلنظيره العهد اللبنانى فى جولة جديدة من مباريات ذهاب دور ال32 من منافسات البطولة العربية للأندية "كأس محمد السادس" التى تنظمها الاتحاد العربى لكرة القدم. لكرة القدم. ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة "الجوهرة المشعة" بين اتحاد جدة والعهد اللبنانى المقرر اقامتها فى تمام الساعة 8:15 بتوقيت السعودية، 7:15 بتوقيت مصر . 7:15 بتوقيت مصر . يسعى نادى اتحاد جدة السعودى لحصد لقب البطولة العربية هذا الموسم ابعد تحقيقها عام 2005 لمرة واحدة فى تاريخه والحصول على لقب الوصيف عام 198 و 1994 ، بينما لم يتوج العهد اللبنانى بلقب هذة البطولة.

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