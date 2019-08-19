تأجيل زيارة وفد الفيفا لاتحاد الكرة

تلقى اتحاد الكرة اتصالات من وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، يفيد بتأجيل زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا لمدة 10 أيام . زيارتهم التي كان مقررًا لها غدًا لمدة 10 أيام . يرغب مسئولو الجبلاية في الحصول على موافقة رسمية بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحسم العديد من الملفات المعلقة داخل الجبلاية.

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