دينا مشرف ومصطفى الجمل يحملان علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

كشف المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، عن اختيار الثنائي دينا مشرف ومصطفى الجمل لحمل علم مصر في حفل افتتاح الدورة الذي يقام مساء اليوم .
استقرت البعثة المصرية خلال المشاورات لاختيار حامل علم مصر في حفل افتتاح حيث اختار المهندس الباسل عبد الله رئيس البعثة والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اللاعبةدينا مشرف بطلة مصر وإفريقيا في تنس الطاولة ومصطفى الجمل بطل مصر وإفريقيا في المطرقة .
يذكر أن مصر هي حامل لقب الدورة السابقة التي أقيمت في الكونغو برازافيل، كما أنها تتصدر الترتيب العام للدورة الحالية برصيد ٨ ميداليات، بواقع ٤ ذهبيات ومثلها برونزية .
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