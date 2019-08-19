كوتينيو : قميصي المفضل رقم 10 وأتمنى البقاء طويلًا مع بايرن ميونيخ

أعرب البرازيلى فيليبي كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بالانضمام إلى البطل الألماني واللعب فى صفوف أحد أكبر الاندية بالبوندزليجا .

وقدم نادى بايرن ميونخ فى مؤتمر صحفي صباح اليوم الأثنين لاعب الفريق الجديد البرازيلى فيليب كوتينهو ، وقال اللاعب : سعيد بوجودى هنا ، أظهر النادى باكمله

اهتمامًا كبيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا فى اتمام الصفقة ، لذا يسعدنى أن أكون قادرًا على اللعب فى نادى كبير .

سيقرر المدرب المكان الذى ألعب فيه لكن مركزى المفضل هو رقم "10" ، هذا يعنى الكثير من الثقة بى

و أمل ان أتمكن من البقاء هنا لفترة طويلة والفوز بالكثير من الجوائز، كلاعب طموح أريد الفوز بجميع ألقاب مع الفريق.

ومن جانبه أكد كارل هاينز رئيس نادى بايرن ميونخ، أن جماهير النادي البافاري متحمسة لرؤية كوتينهو بقيمص النادي، مشيرًا أن أسلوب لعب النجم البرازيلي سيعزز هجوم الفريق.

وأردف " نحن سعيدين للغاية لأن لدينا علاقة رائعة مع نادى برشلونة وهذا سهل انتقال اللاعب إلينا".