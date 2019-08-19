أعرب البرازيلى فيليبي كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بالانضمام إلى البطل الألماني واللعب فى صفوف أحد أكبر الاندية بالبوندزليجا .
وقدم نادى بايرن ميونخ فى مؤتمر صحفي صباح اليوم الأثنين لاعب الفريق الجديد البرازيلى فيليب كوتينهو ، وقال اللاعب : سعيد بوجودى هنا ، أظهر النادى باكملهاهتمامًا كبيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا فى اتمام الصفقة ، لذا يسعدنى أن أكون قادرًا على اللعب فى نادى كبير .
سيقرر المدرب المكان الذى ألعب فيه لكن مركزى المفضل هو رقم "10" ، هذا يعنى الكثير من الثقة بىو أمل ان أتمكن من البقاء هنا لفترة طويلة والفوز بالكثير من الجوائز، كلاعب طموح أريد الفوز بجميع ألقاب مع الفريق.
ومن جانبه أكد كارل هاينز رئيس نادى بايرن ميونخ، أن جماهير النادي البافاري متحمسة لرؤية كوتينهو بقيمص النادي، مشيرًا أن أسلوب لعب النجم البرازيلي سيعزز هجوم الفريق.
وأردف " نحن سعيدين للغاية لأن لدينا علاقة رائعة مع نادى برشلونة وهذا سهل انتقال اللاعب إلينا".
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو : قميصي المفضل رقم 10 وأتمنى البقاء طويلًا مع بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.