كلام تكتيكي | ما الذي يحتاجه ريال مدريد قبل غلق الميركاتو الصيفي؟

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خرج ريال مدريد من عنق الزجاجة بالفوز العريض الذي حققه يوم السبت الماضي على ملعب سلتا فيجو “بالايدوس” بثلاثة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الدوري الإسباني موسم 2020/2019، بعد فترة إعداد مخيبة لآمال أنصار النادي الملكي، حيث شهدت سقوطه في خسارة مذلة أمام أتلتيكو مدريد بسباعية.
زيدان أراد الخروج من الأزمة النفسية للفريق، ونجح في ذلك رغم اضطراره للاعتماد على جاريث بيل ومارسليو وكريم بنزيمة ولوكاس فاسكيز وتوني كروس، في ظل غياب أسينسيو وكاربخال والثلاثي الجديد “هازارد وميندي ورودريجو” للإصابة.
وبرهن زيزو في هذه المباراة، ومن جديد، على أنه مدرب محنك يستطيع التصرف في أسوأ الظروف، وبأقل الإمكانيات المتاحة له.
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لكن لا يزال هناك ما ينقص ريال مدريد للتقدم نحو الأمام واستعادة بريقه المعتاد على الصعيدين المحلي والقاري، هذا ما يناقشه معكم “محمود ماهر” في فيديو جديد من كلام تكتيكي.
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