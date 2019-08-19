رياضة | الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش.. ميسي ينافس إبراهيموفيتش وغياب رونالدو والعرب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش.. ميسي ينافس إبراهيموفيتش وغياب رونالدو والعرب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأهداف المرشحة للفوز لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019.

وجاءت الأهداف العشرة كالتالي: هدف ميسي (برشلونة) في شباك ريال بيتيس، زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس جالاكسي) في مرمى تورنتو، فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) في مرمى نابولي، أندروس تاونسند (كريستال بالاس) أمام مانشستر سيتي.

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كما تواجد دانيل زوري (ديبريسين) في شباك فيرينكفاروس، بجانب هدف خوان فرناندو كوينترو (ريفر بليت) ضد راسينج كلوب، وهدف ماتيوس كونها مع باير ليفركوزن في شباك لايبزيج.

وضمت القائمة اللاعبة الكاميرونية أجارا نشوت بهدفها أمام نيوزيلندا بكأس العالم للسيدات، والأمريكية إيمي رودريجز في شباك فريق سكاي بلو الأمريكي، وهدف بيلي سيمبسون في مرمى كليفتونفيل.