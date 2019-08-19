رياضة | مؤتمر صحفي لتقديم "ميتشو" في الزمالك غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي لتقديم "ميتشو" في الزمالك غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي.

ومن المقرر ان يعلن رئيس الزمالك عن تعاقد النادي كع الصربي ميتشو، لقيادة فريق الكرة الأول خلال الموسم الكروي الجديد، بعد وصوله إلى مصر أمس.