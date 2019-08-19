رياضة | غليان في الأهلي بسبب مجاملات كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غليان في الأهلي بسبب مجاملات كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من أولياء أمور ناشئى كرة اليد بالنادى الأهلي بشكوى إلى محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ومدير النشاط الرياضى بالنادى بتضررهم من استبعاد أبنائهم المقيدين بالنادي من قائمة الفريق الجديدة لصالح عدد من أبناء لاعبى كرة اليد القدامي بالنادى وأصدقائهم وبعض أقاربهم .

واتهم الأعضاء عمر شوقى رئيس جهاز كرة اليد وتامر عادل الشهير ب "توتو "مدير قطاع الناشئين بمجاملة نجله الذى تم قيده بفريق 2008 والتربص بأبنائهم وعدم تطبيق المعايير الرياضية المتعارف عليها على الجميع والانحياز بشكل صارخ لصالح بعض اللاعبين بسبب مصالح شخصية .

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وطالب الأعضاء محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة سرعة التدخل حفاظُا على مستقبل أبنائهم وإنقاذ مستقبل اللعبة بالأهلي والتي تعاني من تدهور شديد فى النتائج ومستوى اللاعبين بسبب المجاملات وقيد لاعبين لا يمتلكون المهارات المطلوبة وهو ما تؤكده نتائج كرة اليد بالنادى من خلال المسابقات التى خاضتها الفرق المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

واشتكى الأعضاء من انتشار ظاهرة أكاديميات التدريب الخاصة والتى يديرها بعض أعضاء جهاز اليد بالنادى بالمخالفة للوائح المنظمة لهذا الأمر داخل النادي الأهلي.