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رياضة | مؤشرات الرحيل.. قرار إداري من برشلونة ضد فالفيردي

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تعقد إدارة نادي برشلونة اجتماعًا مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لبحث ملفات بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يبحث عن عروض لميراندا ورافينيا من أجل رحيلهما رغم تمسك فالفيردي برافينيا وهو ما يعني عدم قناعة الإدارة بوجهات نظره وسياسته الحالية.

 

كان فريق برشلونة قد خسر بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من في غياب ليونيل .

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