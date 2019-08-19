رياضة | مؤشرات الرحيل.. قرار إداري من برشلونة ضد فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشرات الرحيل.. قرار إداري من برشلونة ضد فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد إدارة نادي برشلونة اجتماعًا مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لبحث ملفات بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يبحث عن عروض لميراندا ورافينيا من أجل رحيلهما رغم تمسك فالفيردي برافينيا وهو ما يعني عدم قناعة الإدارة بوجهات نظره وسياسته الحالية.

كان فريق برشلونة قد خسر بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في غياب ليونيل ميسي.

Advertisements