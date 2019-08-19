رياضة | الجودو يهدى إنجازه الكبير فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب إلى الرئيس السيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجودو يهدى إنجازه الكبير فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب إلى الرئيس السيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة إتحاد الجودو ورئيس بعثة العبة التى شاركت فى دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر المقامة حاليا بالمغرب خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس الجارى على مدار اليومين السابقين ، أن ما تحقق فى الدورة أكثر من المتوقع ، موضحا أن الإتحاد توقع الحصول على 2 دهب ولكن فزنا بأربع ميداليات ، وكان متوقع الحصول على 2 فضة وتحقق بدل منها 2 دهب ، وحصلت لمياء وكريمان على 2 برونز وكان هذا المتوقع بالنسبة للاعبات .

اشار إلى أن النتائج التى تحققت هى أفضل نتائج تحققت على مدار أكثر من 20 عاما فى الدورات الأفريقية ، حيث حصلنا على 3 دهب من المغرب على ملاعبها ووسط جماهيرها ، والميدالية الرابعة حصلنا عليها من فم أبطال تونس ، لافتا إلى أن الجودو المصرى شارك ب 15 لاعبا ولاعبة ، وحصل 12 لاعبا ولاعبة على 4 دهب ومثلها برونز و 4 مركز خامس ، مما يؤكد أن الجودو المصرى يسير فى الإتجاه الصحيح نحو الاستمرار فى الريادة الأفريقية ، بعد الإهتمام غير العادى الذى يوليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى لإعداد اللاعبين على أفضل ما يكون من خلال إقامة معسكرات داخلية وخارجية ، والمشاركة فى العديد من البطولات المختلفة على كافة الأصعدة ، مؤكدا أنه يهدى هذا الإنجاز للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الوزير و المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، ويتقدم بالشكر لجميع اللاعبين واللاعبات على المجهود الكبير الذى بذلوا من أجل رفع العلم المصرى وإحتلال مصر الصدارة الإفريقية من اليوم الأول فى الدورة بفضل الميداليات الثمانية التى حققها الجودو .

قال إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية أثناء المنافسات وخارج البساط ، مما جعل هناك تنافس شديد بين الجميع من أجل تمثيل مصر بالشكل اللائق فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو 2020 ، وهذا ما سوف يعود على مصر بأفضل النتائج ، مشددا على أنه يتقدم بأحر التهانى لأعضاء مجلس إدارة الإتحاد على هذا الإنجاز الكبير ، على الرغم من أنه كان رافضا السفر لرئاسة البعثة وتحمل المسؤلية ،' ولكن بعد الإجتماع الذى عقده الوزير مع البعثة ومطالبته من الجميع أن يجتمعوا على قلب رجل واحد من أجل مصر ، مما كان لهذا الكلام ابلغ الأثر فى تعديل موقفه والسفر مع البعثة ، مؤكد أنه طالب من الوزير خلال لقائه باللاعبين فى القرية الأوليمبية أمس عقب تحقيق هذا الإنجاز زيادة الدعم المادى للاعبين لإقامة مزيد من المعسكرات والمشاركة فى البطولات .