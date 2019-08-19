رياضة | نجم منتخب الجزائر في طريقه إلى إسبانيول الإسباني

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى كون النجم الدولي الجزائري "مهدي زافان" قد أقترب كثيرًا من التوقيع لمصلحة نادي إسبانيول الإسباني قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وأشارت التقارير الإعلامية في إسبانيا وعلى رأسها صحيفة "آس" الشهيرة" إلى كون "زافان" قد رفض تجديده عقده مع نادي رين الفرنسي، واللاعب وصل بالفعل إلى مطار برشلونة من أجل التعاقد مع نادي إسبانيول في صفقة إنتقال حر، لن تكلف النادي الإسباني أي مبالغ مالية سوى الراتب السنوي للاعب فقط.

ويذكر بأن "مهدي زافان" قد نشر صورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وكان اللاعب يتدرب في إحدى فنادق برشلونة، وهذا تمهيدًا لإنتقاله إلى صفوف نادي إسبانيول خلال الساعات المقبلة.