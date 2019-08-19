رياضة | مدافع المغرب يقترب من بشكتاش التركي

ذكرت تقارير صحفية تركية، بأن نادي بشكتاش التركي، يريد التعاقد مع مدافع منتخب المغرب "رومان سايس"، والذي يلعب لصفوف نادي ولفرهامبتون في الفترة الحالية، ويرغب النادي التركي في الحصول على توقيع اللاعب قبل نحو 10 أيام فقط من غلق سوق الإنتقالات في أوروبا.

وتحدث إعلامي تركي يدعى "سيركان ديكم" حول هذه الصفقة المتوقعة، وقال بأن بعض مسؤولي بشكتاش قد تواجدوا في لندن خلال اليومين الماضيين من أجل الاجتماع بوكيل اللعب وبمسؤولي نادي ولفرهامبتون، من أجل حسم صفقة إنتقال "سايس" البالغ من العمر 29 عام إلى الدوري التركي.

يذكر بأن "رومان سايس" يعد واحد من الأسماء التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي نونو سانتو في نادي ولفرهامبتون، حيث خاض اللاعب نحو 100 مباراة مع الفريق الإنجليزي منذ قدومه للنادي في صيف عام 2016، ويملك "سايس" عقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف عام 2021.