رياضة | قبل بداية الموسم الجديد.. الهلال ملك كل الأرقام القياسية في دوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بداية الموسم الجديد.. الهلال ملك كل الأرقام القياسية في دوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020، والجميع يترقب والكل ينتظر ماذا ستفعل الفرق السعودية في هذا الموسم، خاصة بعد موسم إنتقالات قوي للغاية بالنسبة لجميع الفريق المشاركة في بطولة دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وعلى الرغم من كون النصر قد خطف لقب الدوري في الموسم الماضي من نادي الهلال في الأسابيع الأخيرة، إلا إن الهلال يبقى هو "ملك الأرقام القياسية" في بطولة الدوري السعودي بمسماها الجديد "دوري المحترفين"، حيث أقيمت من قبل نحو 11 نسخة من البطولة.

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الهلال هو أكثر من جمع نقاط في بطولة دوري المحترفين على مدار ال11 موسم الماضي، حيث جمع الهلال نحو 649 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق 105 نقطة عن الهلال.

رقم قياسي آخر يملك الهلال في البطولة، حيث يعد هو أكثر الأندية تحقيقاً للأنتصارات في الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين"، وبفارق يصل لنحو 40 إنتصاراً عن أقرب منافسيه.

وكذلك يعد الهلال هو أكثر الأندية التي سجلت أهدافًا على مدار كل نسخ البطولة، حيث كسر الزعيم حاجز ال600 هدف في البطولة.