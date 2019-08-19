رياضة | مدرب الزمالك الجديد يرفض التنحي أمام ديكاداها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك الجديد يرفض التنحي أمام ديكاداها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفريق في مواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

واتفق ميتشو مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قيادة الفريق في مواجهة ديكاداها الإفريقية خلال الجلسة التي وقع فيها المدرب على عقود تدريبه للقلعة البيضاء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز في مواجهة الذهاب بسباعية نظيفة.