رياضة | رسميًا.. الأهلي يوافق علي بيع مدافعه إلى نادي الاتفاق السعودي

وافق نادي أهلي جدة السعودي على رحيل اللاعب ومدافع الفريق "عبدالله الخطيب" عن صفوف الفريق وإنتقاله إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن نادي أهلي جدة قد تواصل بشكل رسمي مع نادي الإتفاق السعودي، وأخبرهم بموافقته بصورة مبدائية على رحيل اللاعب قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الصفقة قد أوشكت بالفعل على الإنتهاء، ومن المتوقع بأن تشهد الساعات المقبلة، عملية توقيع العقود بصفة رسمية، ليتم إنتقال اللاعب إلى نادي الإتفاق قبل بداية الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019 -2020 يوم الخميس المقبل.