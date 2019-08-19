رياضة | نجاة ثنائي الأهلي من العقوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة ثنائي الأهلي من العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنصفت لوائح اتحاد الكرة ثنائي نادي الأهلي عمرو السولية ورمضان صبحي بالنجاة من الغياب عن مباراة السوبر المصري لإلغاء الإنذارات الصفراء لهما في الموسم الماضي.

وتجاهلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عمرو السولية ورمضان صبحي وقررت تغريم نادي الأهلي عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر.

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كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة وإيقاف أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.

كان الأهلي قد ودع مسابقة دور الـ16 من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.