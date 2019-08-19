رياضة | عاجل.. إيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف وتغريم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف وتغريم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم نادي الأهلي عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر.

كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة وإيقاف أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.

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كان الأهلي قد ودع مسابقة دور الـ16 من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.