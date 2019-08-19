رياضة | نجاح 30 حكما و30 مساعدا في اختبارات اللياقة بالجيزة والفيوم وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح 30 حكما و30 مساعدا في اختبارات اللياقة بالجيزة والفيوم وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس اختبارات اللياقة البدنية لحكام الجيزة والفيوم وبني سويف بمشاركة 68 حكما من بينهم 34 مساعدا ، و أسفرت عن نجاح 30 حكم ساحة ورسوب أربعة ، فيما نجح 30 حكما مساعدا ورسب أربعة آخرون.

أقيمت الاختبارات بملعب جهاز الرياضة العسكري بحضور الكابتن سمير عثمان رئيس اللجنة ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية.