رياضة | بعد إعتزاله.. فورلان يقوم بسب رونالدو ويصفه بـ"الأناني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعتزاله.. فورلان يقوم بسب رونالدو ويصفه بـ"الأناني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نجم منتخب أوروجواي السابق دييجو فورلان بتوجيه السباب الى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

في تصريحات لصحيفة "ميرور" قال فورلان : "كريستيانو رونالدو شخص أناني ومغرور.إنه ليس مثل ديفيد بيكهام كان شخصًا أنانيًا في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد".

واضاف الأوروجوياني : "كريستيانو كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه في المرآة أراد دائمًا ما يكون قريبًا من المرآة".

ولعب الثنائي فورلان ورونالدو معًا في ملعب الاولد ترافولد في نادي مانشستر يونايتد قبل أن يرحل فورلان في صيف 2004 إلى صفوف فياريال الإسباني.