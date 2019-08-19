انت الان تتابع بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم كوتينيو بعقد إعارة من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا إتمام صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية الشراء بعقد نهائي.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "فيليب أكد لنا بوضوح خلال المفاوضات في برشلونة أنه يرغب في الانتقال لبايرن."

وأضاف "إنه لاعب من طراز عالمي ويتمتع بقدرات هائلة، ويمكنه المشاركة في عدد من المراكز الهجومية، لذلك فانضمامه يشكل إضافة إلى إمكانيات وجودة الفريق... فيليب كوتينيو سيساعدنا في تحقيق الأهداف الطموحة التي نتطلع إليها هذا الموسم."

وسيرتدي كوتينيو القميص رقم 10، وهو الرقم الذي كان يرتديه النجم المخضرم آريين روبن خلال فترة طويلة قضاها ضمن صفوف بايرن وانتهت بنهاية الموسم الماضي.

وقال كوتينيو "بالنسبة لي، هذا الانتقال يشكل تحديا جديدا في مكان جديد وضمن صفوف واحد من أفضل الأندية في أوروبا. أتطلع بحماس شديد إلى هذه التجربة."

وأضاف "حالي كحال بايرن، لدي طموح كبير وواثق من قدرتي على تحقيق هذا الطموح مع زملائي بالفريق الجديد."

ولم يكشف بايرن عن قيمة الصفقة لكن برشلونة ذكر أن النادي البافاري سيدفع 8.5 مليون يورو (9.4 مليون دولار) إلى جانب راتب كوتينيو عن العام الذي سيقضيه ضمن صفوف بايرن.

وبعد انتهاء فترة الإعارة، يحق لبايرن التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي لكن نظير 120 مليون يورو.

وكان كوتينيو 27/ عاما/ قد انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي في كانون ثان/يناير 2018 في صفقة تردد أن قيمتها بلغت نحو 140 مليون يورو، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه بالشكل المأمل مع برشلونة.

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وخلال فترة تواجده مع الفريق الكتالوني، سجل كوتينيو 21 هدفا في 75 مباراة وتوج مع الفريق بلقبين في الدوري الإسباني إلى جانب لقب كأس ملك إسبانيا.

وشارك كوتينيو في 55 مباراة مع المنتخب البرازيلي سجل خلالها 15 هدفا وتوج مع الفريق بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).

وكان بايرن ميونخ قد أبرم أيضا صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي 20/ عاما/ أمس الأول السبت، لمدة خمسة أعوام من بوروسيا مونشنجلادباخ كما تعاقد الأسبوع الماضي مع إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن في تصريحات لشبكة سكاي التليفزيونية مساء السبت "الآن فريقنا بات مكتملا أو في الوضع الذي كنا نتمناه."

وافتتح بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مساء الجمعة بالتعادل مع هرتا برلين 2 / 2 بينما استهل كل من بوروسيا دورتموند ولايبزج مشواره بفوز مقنع.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى مرحلة إعادة بناء لفريقه قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن رحل عنه رافينيا وفرانك ريبيري وكذلك روبن، وماتس هوميلز الذي عاد إلى دورتموند.

وتضمنت صفقات بايرن أيضا التعاقد مع المدافعين بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز المتوجين مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسياوالمهاجم الشاب فيات آرب.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق انتقالات اللاعبين الصيفية في ألمانيا تغلق في الثاني من أيلول/سبتمبر.