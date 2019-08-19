شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: البعثة المصرية تخطو بثبات نحو اعتلاء قمة الرياضة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية الـ12، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 52 دولة.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 297 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 24 رياضة منهم 22 رياضة أولمبية.

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وأكد وزير الرياضة أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو اعتلاء قمة الرياضة الأفريقية والعالمية في العديد من الألعاب الرياضية، سواء الفردية أوالجماعية، مشيرا إلى تصدر مصر جدول منافسات دورة الألعاب الأفريقية منذ بداية إطلاقها مما يعكس مدى قوة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة وتحقيقهم العديد من الميداليات المتنوعة.

ووجه «صبحي» الشكر لكل اللاعبين والمشاركين والمسئولين عن البعثة المصرية مطالبا بمواصلة الجهود لظهور مصر بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر.

وفي نفس السياق التقى الدكتور أشرف صبحي بوزراء الرياضة في كل من المغرب والجزائر وعدد من المسئولين عن الرياضة في الدول الأفريقية، حيث أبرز دور الدولة المصرية الكبير في النهوض بالحركة الرياضية ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى إفريقيا، لافتا إلى التطلع إلى مزيد من التعاون بين مصر وكل الدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة، مؤكدا أن هذا التعاون التي تنشده الدولة المصرية سوف يساهم بشكل كبير في دعم المجال الرياضي على مستوى القارة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وكانت مصر قد حققت ٨ ميداليات في منافسات الجودو في أول أيام دورة الألعاب الأفريقية منها ٤ ذهبيات حققها كل من على عبدالمعطى وزن ٧٣ كجم، وعبدالرحمن محمد وزن ٨١ كجم، رمضان درويش وزن ١٠٠ كجم، على حازم وزن ٩٠ كجم، بالإضافة إلى ٤ برونزيات لكل من محمد عبدالموجود وزن ٦٦ كجم، ولمياء الزنان وزن ٥٧ كجم، وعبدالله عثمان وزن ٨١ كجم، وكاريمان كامل فوق ٧٨ كجم، كما شاركت مصر في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية وذلك قبل الانطلاق الرسمي للبطولة .

وتشارك مصر في هذه البطولة في منافسات ألعاب القوس والسهم، وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3، الملاكمة والكانوى والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضي والثلاثي «الترايثلون» والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.

ومن المنتظر أن يكون حفل الافتتاح في السابعة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الإثنين، ويشارك عدد من أعضاء بعثة مصر واللاعبين في طابور العرض.