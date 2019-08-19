شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الأهلي 10 آلاف جنيه.. وإيقاف «عبدالحفيظ» و«أشرف» مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 10 آلاف جنيه، لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قررت اللجنة إيقاف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف، لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة.

وكان الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد، ليودع بطولة كأس مصر.