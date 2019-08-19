بيع حقوق بث بطولات رابطة المحترفين الإماراتية مقابل 390 مليون درهم

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

أقيم اليوم، الاثنين، حفل توقيع اتفاقية حقوق البث التليفزيونى بين رابطة المحترفين الإماراتية وقنوات أبوظبى الرياضية، دبى الرياضية والشارقة الرياضية، بمقر الرابطة فى العاصمة "أبوظبي".

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وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن اتفاقية حقوق البث التليفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية: دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربى، دورى تحت 21 عاماً وكأس سوبر الخليج العربى تمتد لثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليون درهم، ما يوازاى مليار و700 مليون جنيه.

وحضر مراسم التوقيع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، راشد أميري نائب المدير التنفيذى لشؤون قنوات دبي وإسماعيل الحوسنى مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية حددت 14 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر أولى بطولات موسم 2019-2020 والتي ستجمع بين فريقى الشارقة بطل الدورى وشباب الأهلي بطل كأس رئيس دولة الإمارات، على استاد آل مكتوم بنادى النصر فى مدينة "دبى".