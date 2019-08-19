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مانشستر يونايتد يتحرك لتحصين لاعبه
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى منع رحيل لاعبه بالمجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن مانشستر يونايتد ينوي منح إيريك بايلي، عقدًا جديدًا، رغم إصابته وغيابه حتى مطلع عام 2020، خشية رحيله بالمجان في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت أن مانشستر لا يرغب في السماح لبايلي بالرحيل في صفقة انتقال حر، موضحة أن النادي على استعداد للجلوس مع اللاعب في الأيام القليلة المقبلة، وبدء التفاوض حول تجديد عقده.
وقال مصدر داخل مانشستر يونايتد "النادي يريد بقاء بايلي ويبحث إمكانية تمديد عقده، لا نريد أن نخسره مجانًا الصيف المقبل، الأمر يعود إلى موافقة الطرفين على كل شيء".
وأضاف "سجل إصابات بايلي لا يعد مصدر قلق كبير لنا، نعتقد فقط أنه كان سيئ الحظ في السنوات الماضية، سولسكاير معجب باللاعب وسنقنعه بالبقاء".
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