عرض أليكسيس سانشيز طريق هروب من مانشستر يونايتد إلى أنطونيو كونتي وإنتر ميلان

الإثنين 19 أغسطس 2019

من المفهوم أن انطونيو كونتي لاعب إنتر ميلان يهتم بإنهاء كابوس أليكسيس سانشيز لمانشستر يونايتد عن طريق أخذ التشيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.



ارتبط سانشيز - الذي لعب لفريق أودينيزي قبل انضمامه إلى برشلونة - ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى إيطاليا بعد فشله في تكرار شكل أرسنال خلال موسم ونصف العام على ملعب أولد ترافورد.

تشير التقارير في إيطاليا إلى أن القرض - الذي سيحصل على رسم في المنطقة بقيمة 15 مليون يورو (13.7 مليون جنيه إسترليني) - سوف يتضمن خيارًا لجعل الصفقة دائمة.

لكن الصفقة ستختبر بشكل جاد رغبة مان يونايتد في تغيير لاعب سجل هدفين فقط في الموسم الماضي ، حيث من المحتمل أن يحتاج النادي إلى زيادة أجره.

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يُدفع اللاعب الدولي التشيلي إلى أكثر من 500،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا في أولد ترافورد ، في حين زُعم في الأسبوع الماضي أن فرناندو فيليسيفيتش يكسب أكثر من 21000 جنيه إسترليني في الأسبوع بسبب اتفاقية رسوم الوكيل البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني والتي سيتم دفعها خلال الدورة. عقد اللاعب.

لقد كان يونايتد بالطبع في مناقشات مع إنتر خلال فصل الصيف حيث أكمل روميلو لوكاكو انتقاله إلى إيطاليا بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني.

وقال مدرب مانشستر يونايتد "أليكسيس محترف للغاية وهو يعمل في كل يوم ويصعب فعلاً ويريد أن يكون جزءًا من هذا".

"إنها هذه القصص مرة أخرى أنه وضع في الاحتياطيات وكل هذا - بالطبع لم يفعل.

"إنه جزء من فريقنا وهو لاعب جيد جدًا. لقد مر أمامه الآن ثلاثة أسابيع ، لذا فقد تأخر عن ذلك ببضعة أسابيع ، لكنه قريب جدًا من مشاركته".