الهلال السعودى يقترب من حسم صفقة كويلار على حساب بولونيا الإيطالى

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

تسابق إدارة نادي الهلال السعودى الزمن لحسم صفقة الكولومبي جوستافو كويلار نجم خط وسط فلامنجو البرازيلي لضمه خلال الميركاتو الصيفى.



وكانت إدارة نادي الهلال السعودى قدمت عرضاً إلى فلامنجو لضم كويلار، إلا أن المفاوضات تعقدت بعد تدخل بولونيا الإيطالى على الخط لينافس النادى السعودى.

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وفقاً لما نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الموقف بات معقداً فهناك مزاد علنى بين الهلال وبولونيا حيثُ قدم النادى السعودى عرضاً جديداً أعلى من منافسه لخطف اللاعب الكولومبي.

وأضافت الصحيفة أن نادى فلامنجو يُفضل عرض الهلال لأنه سيدفع أكثر وفورى على عكس بولونيا الذى سيدفع سعر الصفقة من خلال قرض، أما كويلار فأبدى رغبته فى اللعب بالدورى الإيطالى.

وانضم كويلار إلى فلامنجو البرازيلي فى صيف 2016 ولعب معه حتى الآن فى مختلف البطولات 106 مباريات، حيثُ سجل هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة.