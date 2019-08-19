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الاتحاد العربي يحدد 8 محترفين لكل فريق في كأس محمد السادس
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
سمح الاتحاد العربي لكرة القدم لاتحاد جدة، بقيد 8 محترفين أجانب في قائمة كل فريق مشارك بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، شريطة أن يشارك 5 منهم فقط في أي مباراة.
وتعد مشكلة المحترفين الأجانب، قائمة منذ نسخة الموسم الماضي من البطولة العربية، حيث اعترض البعض على مشاركة الأندية السعودية في البطولة، بقائمتها الأساسية، التي تضم 8 أجانب، بدعوى أن ذلك يخل بظروف المنافسة.
وتدخل الاتحاد العربي لكرة القدم، وحسم الجدل، ومنح الأندية حق مشاركة 5 محترفين أجانب فقط .
وقيد اتحاد جدة كل لاعبيه المحترفين الأجانب، وعددهم ثمانية ، حيث يبدأ الفريق مباريات دور الـ32 غداً الثلاثاء بملاقاة العهد اللبناني في جدة.
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