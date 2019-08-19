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سانشيز يقترب من الانتقال الى الدوري الايطالي
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
اقترب نادي إنتر ميلان، من التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سانشيز أبلغ إنتر ميلان برغبته في ارتداء القميص رقم 7، والذي ارتداه بعض أساطير النادي مثل فرانشيسكو موريرو ولويس فيجو. وارتدى المهاجم التشيلي القميص رقم 7 خلال فترته في آرسنال ومن ثم مانشستر يونايتد. وتشير تقارير صحفية إلى أن سانشيز بات على أعتاب الانضمام لإنتر ميلان، حيث يواصل وكيل اللاعب وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، فيما من المتوقع أن يصل التشيلي لإيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، كي يخضع للفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقود. وسينضم سانشيز للنيراتزوري في صفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.
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