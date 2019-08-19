تامي إبراهيم يتعهد بـ "إسكات الحاقدين" بأهداف تشيلسي بعد تعرضه للعنف العنصري

الإثنين 19 أغسطس 2019

تعهد تامي إبراهيم بـ "إسكات الحاقدين" الذين استهدفوه بإساءة معاملة عنصرية بعد هزيمة تشيلسي في كأس السوبر UEFA أمام ليفربول.



تلقى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا استقبالًا مثيرًا في ستامفورد بريدج كبديل في الدقيقة 61 في مباراة الأحد التي تعادل فيها 1-1 أمام ليستر - وكانت هذه أول نزهة له منذ أن أضاع ركلة الجزاء الحاسمة خلال ركلات الترجيح في إسطنبول.

تلقى إبراهيم ما وصفته منظمة Kick It Out المناهضة للتمييز بأنها "إساءة يمكن التنبؤ بها ولكن ليس أقل إثارة للاشمئزاز" على وسائل التواصل الاجتماعي وقال المهاجم لـ Sky Sports: "أنت تريد فقط إسكات الكارهين. أنت فقط تريد أن تفعل ما تقوم به على أرض الملعب [و] تدع كرة القدم تتحدث.

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"الأشياء تحدث في كرة القدم. لسوء الحظ بالنسبة لي كنت في الطرف المتلقي. لقد مررت بتجربة فرض عقوبات تحت الضغط [و] شدهم بعيدًا. لسوء الحظ بالنسبة لي فاتني.

"كنت أتلقى بعض الإساءات ولكن بالنسبة لي أنا رجل إيجابي. أنا لا أستمع إلى القمامة ، إلى الأشخاص الذين يحاولون إسقاطك. أنا فقط أحاول أن أبقي التركيز علىي وأن أستمر ".

مع فرض حظر على نقل الفيفا يقيد خياراته ، فإن مدرب تشيلسي الجديد فرانك لامبارد مصمم على دعم لاعبي النادي الأصغر سنا في أوقات اللعب العادية.

سجل ميسون ماونت هدف تشيلسي يوم الأحد الماضي ، وهو الهدف الذي ألغاه ويلفريد نيدي من ضربة رأس في الشوط الثاني ، فيما استمر أبراهام في الظهور في كل مباراة منافسة بقيادة لامبارد ليحل محل أوليفيير جيرود.