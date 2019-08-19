براجا وماميتش يرفضان تدريب الأهلي المصري

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

رفض الثنائي، البرازيلي أبل براجا، والكرواتي زوران ماميتش، فكرة تدريب الأهلي المصري، خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

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وكشف مصدر بالأهلي أن بعض الوسطاء المقربين من إدارة الشياطين الحمر، حرصوا على التواصل مع براجا خلال الساعات الماضية من أجل تولي تدريب الفريق الأحمر لكنه رفض الأمر، وهو نفس حال ماميتش، لرغبتهما في خوض تجارب أخرى خلال الفترة المقبلة.

وخاض براجا وماميتش، تجارب عديدة في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، وهو ما شجع إدارة الأهلي على التفكير فيهما، لكن الأمور لم تكتمل بالشكل الذي تنشده الإدارة الحمراء.

ويتولى محمد يوسف منصب المدير الفني للأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي بشكل مؤقت، فيما يدرس مسؤولو الأحمر بعض السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد.