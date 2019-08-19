شكرا لقرائتكم تاكيس "رايح جاى" على تدريب الأهلي .. اليوناني يفجر خلاف سرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، أحد المرشحين لتولي الإدارة الفنية لفريق الأهلي، خلال الفترة القادمة، خلفا لمارتن لاسارتي الذى قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء، إقالته وجهازه المعاون منذ ساعات قليلة، بعد خسارة مباراة بيراميدز وتوديع كأس مصر مبكرا من دور الـ 16 للمسابقة.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، كشف لـ"الخليج 365"، كواليس المناقشات والمحادثات الدائرة حاليا داخل المجلس الأحمر، بخصوص ملف المدير الفني، مشددا على أن أسم اليونانى تاكيس جونيس، أحد المرشحين بقوة لتولي الإدارة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد.

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أضاف المصدر أن هناك خلاف سرى داخل مجلس الأهلي حول تولي اليونانى تاكيس جونيس المسئولية الفنية، خلفا لمارتن لاسارتي، خلال الموسم الجديد، حيث يرى بعض أعضاء المجلس أن المدرب اليوناني لا يمتلك الخبرة الكافية لقيادة فريق كبير بحجم الأهلي، ويجب التعاقد مع مدير فني ذو أسم أكبر فى عالم التدريب.

بينما ترى أصوات أخرى، أن اليونانى تاكيس جونيس، نجح فى قيادة وادى دجلة لتقديم أداء متميز منذ توليه المسئولية، وحال توليه فريق كبير بحجم الأهلي يمتلك إمكانيات ولاعبين مميزين سيقدم أداء أفضل لذا سيكون التعاقد معه أمر جيد ومفيد.