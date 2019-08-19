شكرا لقرائتكم أرقام وأحصائيات أبطال كأس العالم بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب ناشئي كرة اليد، فى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالحصول على لقب كأس العالم لمواليد 2000 فى مقدونيا لأول مرة فى التاريخ على حساب منتخب ألمانيا، عقب تغلبه علي الماكينات الألمانية فى النهائى بنتيجة 32 / 28 . ويرصد "الخليج 365" إحصائيات الهدافين و حراس المرمى فى مونديال مقدونيا : حسن وليد سجل 51 هدف من أصل 81 بنسبة 63 % أحمد هشام سجل 48 هدف من أصل 76 بنسبة 63 % مازن رضا سجل 40 هدف من أصل 55 بنسبة 73 % عمر لطفى سجل 17 هف من اصل 24 بنسبة 71 % يوسف أحمد سجل 8 أهداف من أصل 15 بنسبة 53 % عمر صادق سجل 7 أهداف من اصل 15 ينسبة 47 % يوسف علاء سجل 16 هدف من أصل 18 بنسبة 89 % إبراهيم السيد سجل 30 هدف من أصل 41 بنسبة 73 % Advertisements سيف هانى سجل 26 هدف من أصل 34 بنسبة 76 % مؤمن حسام سجل 3 من أصل 3 بنسبة 100 % محمد سمير سجل 6 أهداف من أصل 12 بنسبة 50 % . مهاب سعيد سجل 19 هدف من أصل 28 بنسبة 68 % ياسر محمد سجل 25 هدف من أصل 37 بنسبة 68 % زياد أحمد سجل 7 من أصل 9 بنسبة 78 % إحصائيات الحراس مؤمن حسن تصدى لـ 29 هدف من أصل 94 بنسبة 31 % عبد الرحمن حميد تصدى لـ 87 هدف من اصل 260 بنسبة 33 %

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