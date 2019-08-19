شكرا لقرائتكم ميتشو فى الزمالك ويعقد 3 جلسات مصيرية فى الظهور الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، لأول مرة داخل مقر القلعة البيضاء، اليوم بعد توليه المسئولية بشكل رسمي وتوقيعه عقود تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

ومع الظهور الأول لميتشو داخل الزمالك، سيعقد المدرب الصربي، 3 جلسات مصيرية بمقر القلعة البيضاء، لوضع الرتوش الأخيرة حول مسيرته المنتظرة مع النادي الأبيض، فى الموسم الجديد.

ميتشو يجتمع مع مسئولي الزمالك



جلسة ميتشو الأولي ستكون مع مسئولي نادي الزمالك، للاستقرار على شكل الجهاز المعاون للخواجة، وتحديد أسماء المدربين المصريين فى الجهاز الفني، بعد طلب الخواجة ضم 3 أجانب لجهازه أحدهم مدرب والآخر مدرب حراس والثالث محلل أداء.

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ميتشو يعقد جلسة خاصة مع طارق يحيي



بينما جلسة ميتشو الثانية داخل الزمالك، ستكون مع طارق يحيي المدير الفني المؤقت، للإطلاع على كافة الأوضاع داخل الفريق الأبيض، واستلام تقرير شامل من المدير الفني ليكون الخواجة قادر على وضع يده على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق.

ميتشو يحضر ودية الزمالك



كما سيتواجد ميتشو خلال المباراة الودية التي سيخوضها الزمالك الليلة أمام أحد أندية الشركات، لمشاهدة كافة اللاعبين على الطبيعة داخل المستطيل الأخضر، قبل توليه المسئولية رسميا وقيادة التدريبات الجماعية بدء من الغد.