شكرا لقرائتكم نشرة الخليج 365 .. تغريم الأهلي .. و ميتشو يقود الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

اتحاد الكرة يغرم الأهلي ويوقف سيد عبد الحفيظ بسبب مباراة الكأس

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 10 آلاف جنيه، لعدم التزام لاعبي القلعة الحمراء بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر.

ميتشو يقود الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

قرر الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، تولي الإدارة الفنية للفريق الأبيض، خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

أولي هونيس يتنحي عن رئاسة نادي بايرن ميونخ

أعلن أولي هونيس، تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونخ، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

أتليتكو مدريد يسحب شكواه ضد برشلونة بخصوص صفقة جريزمان

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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سحب الشكوى المقدمة منه ضد فريق برشلونة الإسباني، فيما يخص انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أكدت صحة وقانونية توقيع البارسا مع اللاعب الفرنسي.

سيد عبد الحفيظ يثير خلاف داخل مجلس الأهلي بعد إقالة لاسارتي

تسبب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فى إثارة خلاف قوى داخل المجلس الأحمر، بعد ساعات قليلة من إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

كلوب: الحمد لله على محمد صلاح وماني وفيرمينيو

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالمثلث الهجومي للريدز، والذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

مصطفى يونس لـ "الخليج 365": الخطيب السبب فى الخروج من كأس مصر.. حسين الشحات أبو 160 مليون عمل إيه للأهلى.. ولاسارتى مش هينزل يجيب الأهداف مكان أزارو

يظل اسم مصطفى يونس مدافع الأهلى الصلب صاحب الآراء الجريئة التى لا تحمل تلوين أو تأويل لامع فى سماء الساحرة المستديرة رغم ما يعانيه من مطبات كروية ربما تدفعه للإقصاء من الساحرة المستديرة بفعل كم هائل من المبادئ، التى يرى فيها أرضية صلبة يقف عليها دون مواربة أو ندم على فرص قد تلوح أمامه بطرق أخرى على غير واقع عاشه فى سبعينات القرن الماضى.

الزمالك يتلقي عرضا لضم بديل دفندر دجلة بنص الثمن

تلقى مسئولو نادي الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي الإنتاج الحربي أحمد مجدي ليحل بديلا لصفقه محمد عبد العاطي دفندر وادي دجله والذي يغالي ناديه في طلباته لمسئولي الأبيض.